Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Сергей Лещенко получил от американской компании 300 тысяч гривен

15 мая, 12:31

Игорь Тимофеев

Экс-нардеп получил из США гонорар, сравнимый с зарплатой на основном месте работы

Экс-нардеп, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко , которому за неполных 4 месяца "Укрзализныця" выплатила уже более миллиона гривен, в апреле получил 323 011 грн от американской компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp.

Об этом свидетельствуют данные в декларации о значительных изменениях в материальном положении, обнародованной на сайте НАПК.

Так, в соответствии с документом, Лещенко 27 апреля получил от Eaton Vance Corp 323 011 грн. В качестве вида дохода экс-нардеп обозначил "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам".

Реклама

В тренде
Триллионы долларов: эксперты подсчитали потери мировой экономики от пандемии

Отметим, что американская компания Eaton Vance, которая в декларации названа работодателем Сергея Лещенко, занимается инвестиционными продуктами и услугами по управлению капиталом, а также созданию, маркетингу и управлению инвестиционными фондами.

Любопытно, что полученная бывшим депутатом сумма — 323 тысячи гривен — практически совпадает с размером зарплаты, которую он в феврале и марте 2020-го получал от другого своего работодателя — "Укрзализныци". В этих месяцах Лещенко декларировал по 332 063 грн.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гонорар НАПК Сергей Лещенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Центрэнерго" отказался от государственного угля в пользу газа КоломойскогоЭкономика
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕСЭкономика
В Украине технически невозможно увеличить долю атомной энергетики, – Котко
В Украине технически невозможно увеличить долю атомной энергетики, – КоткоЭкономика
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это время
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это времяЭкономика
Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусора
Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусораЖКХ
В Украине ослаблен карантин: что теперь можно, а чего еще нельзя
В Украине ослаблен карантин: что теперь можно, а чего еще нельзяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...