Сергей Лещенко получил от американской компании 300 тысяч гривен

Экс-нардеп получил из США гонорар, сравнимый с зарплатой на основном месте работы

Экс-нардеп, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко , которому за неполных 4 месяца "Укрзализныця" выплатила уже более миллиона гривен, в апреле получил 323 011 грн от американской компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp.

Об этом свидетельствуют данные в декларации о значительных изменениях в материальном положении, обнародованной на сайте НАПК.

Так, в соответствии с документом, Лещенко 27 апреля получил от Eaton Vance Corp 323 011 грн. В качестве вида дохода экс-нардеп обозначил "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам".

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Отметим, что американская компания Eaton Vance, которая в декларации названа работодателем Сергея Лещенко, занимается инвестиционными продуктами и услугами по управлению капиталом, а также созданию, маркетингу и управлению инвестиционными фондами.

Любопытно, что полученная бывшим депутатом сумма — 323 тысячи гривен — практически совпадает с размером зарплаты, которую он в феврале и марте 2020-го получал от другого своего работодателя — "Укрзализныци". В этих месяцах Лещенко декларировал по 332 063 грн.

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