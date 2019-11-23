Сертификация нового оператора ГТС: Коболев прокомментировал решение регулятора

Андрей Коболев / Фото: "Нафтогаз Украины"

Окончательное решение о сертификации "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) ожидается во второй половине декабря. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, комментируя решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о предварительной сертификации компании.

"Это означает, что очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС успешно сделан... Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между "Укртрансгазом" и новым оператором ГТС", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в ближайшее время Нацкомиссия направит пакет документов Секретариату Энергетического сообщества, чтобы получить согласование от европейского регулятора.

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Коболев добавил, что анбандлинг (отделение деятельности по транспортировке природного газа) проходит по плану, его завершение важно как в контексте переговоров с Россией, так и для приведения украинского законодательства в соответствие с европейским.

Новости "Сегодня" писали, что Верховная Рада 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

15 ноября парламент устранил несогласованности в законе об анбандлинге. В тот же день его подписал президент Владимир Зеленский, а на следующий день закон опубликовали в парламентской газете. Он вступил в силу 17 ноября.

Напомним, что новым оператором будет ОГТСУ, который с июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС. Его передадут в собственность компании "Магистральные газопроводы Украины", 100% акций которой принадлежат Минфину. Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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