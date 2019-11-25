Сертификация нового оператора ГТС: Украина направила документы в Энергосообщество

Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы, чтобы получить от европейского регулятора согласование сертификации нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Документы уже направлены в Energy Community. Я думаю, до 26 декабря мы получим полностью сертифицированного газотранспортного оператора", – сказал он.

По его словам, Украина выдерживает сроки отделения от "Нафтогаза Украины" деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), что создает все предпосылки для подписания нового контракта на транзит газа по европейским правилам.

Реклама

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 22 ноября одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. ОГТСУ будет передан в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новости "Сегодня" писали, что Верховная Рада 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

15 ноября парламент устранил несогласованности в законе об анбандлинге. В тот же день его подписал президент Владимир Зеленский, а на следующий день закон опубликовали в парламентской газете. Он вступил в силу 17 ноября.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама