"СЕТАМ" хочет продавать драгоценные камни и металлы

С такой просьбой госпредприятие обратилось в Министерство юстиции

ГП "СЕТАМ", который пустил с молотка землю площадью с Сингапур, обратилось в Минюст с просьбой разрешить ему продавать драгоценные металлы и камни. Такое заявление сделал и.о. гендиректора "СЕТАМ" Александр Мамро.

"Мы хотим выйти на продажи драгоценных камней и металлов. Мы обратились в профильное министерство, чтобы они внесли изменения в приказ, потому что на сегодня мы не имеем права это продавать", – сказал Мамро.

Топ-менеджер сказал, что госпредприятие контактирует с банками по продаже непрофильных активов и планирует составить конкуренцию системе ProZorro по некоторым аукционам.

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По словам Мамро, 1 июня "СЕТАМ" обсудил с Ассоциацией частных исполнителей Украины изменения в проект по реализации имущества, которые в ближайшие два дня планирует направить в Минюст. Кроме того, госпредприятие предложило внести изменения в законы "Об ипотеке" и "Об исполнительном производстве".

"Мы работаем над привлечением национальных и международных экспертов для того, чтобы они провели комплексный анализ бизнес-процессов, которые происходят на площадке "СЕТАМ", и предоставили свои советы и замечания", – сообщил также и.о. гендиректора.

Помимо этого, "СЕТАМ" по итогам тендера нанял адвокатское объединение для юридического представительства предприятия в судах.

"На сегодня у нас около 1,5 тыс. активных дел, которые мы сопровождаем. Начиная от признания торгов недействительными и обжалования каких-то действий", – сказал Мамро.

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По его словам, "СЕТАМ" планирует к концу июня после окончания карантина подготовить новое штатное расписание и внести кадровые изменения.

"Мы поработали в удаленном режиме и увидели, что порядка 20-25% человек не нуждаются в том, чтобы находиться в офисе. Еще где-то 10% вообще не нужны организационной структуре, чтобы выполнять функции", – пояснил Мамро.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что через "СЕТАМ" с октября 2018 года были реализованы 2692 земельных участка на общую сумму 187 млн гривен.

Напомним, мы рассказывали о самых интересных лотах "СЕТАМ" и выясняли, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества. Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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