Северная Корея столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами

Кризис последних лет в КНДР назвали "самыми суровыми трудностями"

Фото: AFP

Северная Корея столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/348/47d/5c934847d0bf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/348/47d/5c934847d0bf9.jpg 2019-03-21T10:19:00+02:00 Экономика Кризис последних лет в КНДР назвали "самыми суровыми трудностями"

КНДР столкнулась с самыми большими экономическими сложностями за всю свою историю из-за международных санкций. Об этом сообщила центральная газета Северной Кореи "Нодон синмун".

"Мы пережили послевоенный пепел и годы трудного похода (так в КНДР называют массовый голод во второй половине 1990-х гг. - Ред.), но проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в последние 10 лет, являются самыми суровыми трудностями за всю историю нашей республики", - отмечается в материале.

Подчеркивается, что главной причиной сложного экономического положения в КНДР стал режим международных санкций, который был максимально усилен с декабря 2017 года.

Эта публикация стала одной из первых заявлений в прессе республики о тяжелом экономическом положении, опубликованных после встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое.

Ранее замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила о том, что руководство народной республики рассматривает возможность приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации и снятии санкций. По ее словам, Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях народной республики.

Напомним, в Ханое 27–28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ. Ранее пресса КНДР заявляла о том, что лидеры КНДР и США, несмотря на неудачное завершение саммита, договорились продолжить диалог.

В марте в американском Сенате призвали ужесточить санкции против Северной Кореи.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.