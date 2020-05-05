"Северный поток – 2": достроят ли газопровод и что будет дальше

Эпидемия коронавируса и экономический кризис серьезно поменяли планы как граждан, так и целых государств. Это событие заставило пересмотреть сроки реализации дорогостоящих проектов. Именно таким проектом для России является "Северный поток – 2". О перспективах его достройки идет речь в эксклюзивном материале "Сегодня" – "Газовые маневры: достроит ли Россия "Северный поток – 2".

В конце прошлой недели неожиданный сюрприз Москве преподнес Берлин. Федеральное сетевое агентство ФРГ решило отказать компании "Nord Stream 2 AG" в ее просьбе вывести проект из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Что, по крайней мере на данный момент означает, что газопровод может быть заполнен газпромовским газом лишь наполовину.

Впрочем, вердикт германского регулятора вовсе не означает "конец" проекта, отмечают эксперты "Сегодня".

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"Во-первых, Россия вложила в это уже столько, что назад пути для них нет. Во-вторых, это ведь не экономический проект, а геополитический. Призванный, условно говоря, "взять в клещи" Украину, ослабить нас экономически и политически. Потому Россия отказываться от него не будет. А будет искать варианты, как выйти из этой ситуации. Думаю, сейчас будет определенная пауза. Но когда успокоится ситуация с карантином, Владимир Путин и немецкое лобби будут пытаться решить эту проблему", – отмечает политолог Владимир Фесенко.

Экономический эксперт Алексей Кущ говорит, что абсолютно некорректно говорить об отказе Германии от проекта.

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"Мы просто видим более хитрую игру Европейского Союза. Европа, по сути, не хочет отдавать россиянам монополию на транспортировку. А выведение "Северного потока – 2" из директивы как раз дало Москве монополию на пользование данным маршрутом. Теперь, если труба будет использоваться россиянами, она будет недогружена. Или же Москве снова придется садиться за стол переговоров с ЕС. Собственно, оставить за собой такой рычаг влияния на Москву, как необходимость постоянных переговоров, и было одной из задач ЕС. Они хотят, чтобы Москва постоянно оставалась за столом переговоров", – отмечает Алексей Кущ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что у российского "Газпрома" нет причин продолжать прокачивать газ через Украину после 2025 года, когда закончится действие нынешнего контракта о транзите. После запуска первой нитки "Турецкого потока" в начале года украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб., а запуск второй нитки "отсечет" еще 15 млрд куб. При этом, по его мнению, запуск "Северного потока – 2" приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м. Поэтому украинская сторона готовится к сценарию "нулевого транзита". При таком сценарии украинская ГТС будет полностью переориентирована на внутреннюю транспортировку, после чего Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы "Газпрома".

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Тем в временем в США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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