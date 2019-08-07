"Северный поток – 2" и Газовая директива ЕС: в Еврокомиссии сделали заявление

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Основное в позиции Еврокомиссии (ЕК) относительно газопровода "Северный поток – 2", который строится в обход Украины, состоит в том, чтобы обновленную европейскую Газовую директиву учли в законодательствах государств-членов Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы пересмотрели Газовую директиву, которая сегодня уже действует... Государства-члены теперь должны отразить ее в национальных законодательствах. Такова наша позиция", – сказала она в среду, 7 августа, на брифинге в Брюсселе (Бельгия).

По ее словам, ЕК внимательно следит за ситуацией вокруг санкций, которые может принять Конгресс США в отношении "Северного потока – 2".

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Новости "Сегодня" писали, что Европарламент одобрил поправки в Газовую директиву в апреле 2019 года, а окончательно в том же месяце их утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца года, поскольку измененная Газовая директива должна вступить в силу до запуска "Северного потока – 2".

В ней говорится, что оператором "Северного потока – 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК. Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

В июле оператор газопровода Nord Stream 2 AG подал иск в Европейский суд, так как считает поправки дискриминационными и целенаправленно разработанными для оказания давления только на один проект – "Северный поток – 2".

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Вопрос "Северного потока – 2" ранее обсудили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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