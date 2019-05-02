"Северный поток – 2" и Украина: преемница Меркель сделала заявление
Несмотря на обеспокоенность Киева, Берлин будет поддерживать российский газопровод, предупредила Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В немецкой партии Христианско-демократический союз осознают обеспокоенность ряда стран, включая Украину, насчет строительства российского газопровода "Северный поток — 2", но, все равно, поддерживают проект.
Об этом заявила в интервью немецкой прессе председатель политической силы Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"В ХДС всегда говорили, что поддерживают этот проект, вне зависимости от того, близок он нам или нет", — сказала она.
Политик назвала газ все более важным для Германии энергоносителем, поскольку страна отказалась от атомной энергетики и угля.
"Понятно, что этот проект вызывает беспокойство и страхи у многих соседних государств — у Украины и Польши, к примеру", — добавила председатель ХДС.
Также, по словам Крамп-Карренбауэр, канцлер Ангела Меркель всеми силами борется за гарантии энергетической безопасности для Украины.
Напомним, что ранее посол США в Германии Ричард Гренелл предупредил немецкие компании, что Вашингтон может наложить на них санкции за поддержку строительства газопровода "Северный поток – 2".
В то же время, как мы уже писали, Дания не разрешила прокладывать в своих исключительных территориальных водах российский газопровод без дополнительной экологической экспертизы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Северный поток – 2" и Украина: преемница Меркель сделала заявление". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол Германии в США агитирует за газопровод Путина – СМИ
Немецкое посольство в Вашингтоне лоббирует российскую энергетическую и внешнюю политику, пишет европейская пресса
Россия построила 1000 километров газовой "трубы" в обход Украины
Работы по укладке "Северного потока – 2" продолжают судна Solitaire и Pioneering Spirit
Рассмотрят без обсуждения: ЕС готовит окончательное решение по Газовой директиве и "Северному потоку – 2"
Изменения уже одобрили Еврокомиссия и Европарламент, последнее слово – за Советом ЕС
"В порядке исключения": эксперт объяснил, как Германия поможет "Северному потоку – 2"
При этом одно требование Газовой директивы "Газпрому" будет сложно выполнить