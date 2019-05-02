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"Северный поток – 2" и Украина: преемница Меркель сделала заявление

2 мая, 13:54

Несмотря на обеспокоенность Киева, Берлин будет поддерживать российский газопровод, предупредила Аннегрет Крамп-Карренбауэр

RАннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: EUTERS/Wolfgang Rattay
RАннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: EUTERS/Wolfgang Rattay.

В немецкой партии Христианско-демократический союз осознают обеспокоенность ряда стран, включая Украину, насчет строительства российского газопровода "Северный поток — 2", но, все равно, поддерживают проект.

Об этом заявила в интервью немецкой прессе председатель политической силы Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"В ХДС всегда говорили, что поддерживают этот проект, вне зависимости от того, близок он нам или нет", — сказала она.

Политик назвала газ все более важным для Германии энергоносителем, поскольку страна отказалась от атомной энергетики и угля.

"Понятно, что этот проект вызывает беспокойство и страхи у многих соседних государств — у Украины и Польши, к примеру", — добавила председатель ХДС.

Также, по словам Крамп-Карренбауэр, канцлер Ангела Меркель всеми силами борется за гарантии энергетической безопасности для Украины.

Напомним, что ранее посол США в Германии Ричард Гренелл предупредил немецкие компании, что Вашингтон может наложить на них санкции за поддержку строительства газопровода "Северный поток – 2".


В то же время, как мы уже писали, Дания не разрешила прокладывать в своих исключительных территориальных водах российский газопровод без дополнительной экологической экспертизы.

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Тег Германия, газопровод, Nord Stream 2, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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