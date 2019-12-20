"Северный поток – 2": Коболев надеется на американские санкции против России

Украинский чиновник считает, что санкции со стороны США могут содействовать решению украинских газовых проблем

/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Готовность Российской Федерации заключить с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам во многом связана с предстоящими санкциями США по газопроводу "Северный поток – 2", сообщил глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов по поводу введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны "Газпрома" в Сенате США приложили немало усилий и говорят: все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не нужно", – сказал он.

Коболев выразил надежду, что президент США Дональд Трамп подпишет проголосованный в Сенате законопроект и санкции вступят в действие, что "очень сильно поможет Украине как на переговорах, так и в будущем".

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа между РФ и Украиной продолжаются в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия принимает участие в онлайн-режиме. 19 декабря вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

При этом, как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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