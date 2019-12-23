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"Северный поток – 2": названа степень готовности

23 декабря, 19:30

Москва почти достроила обходной газопровод в Европу на момент введения санкций США

Фото: nord-stream2.com

Фото: nord-stream2.com

Строительство газопровода "Северный поток-2" на сегодняшний день завершено на 93,5%. Такое заявление сделал представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер.

"На сегодняшний день было проложено более 2300 км трубопровода "Северный поток-2" (из примерно 2460 км). В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему введению в эксплуатацию газопровода", – сказал Мюллер.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.
Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

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Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Источник: Сегодня

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