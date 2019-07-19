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"Северный поток – 2" не оправдает надежд России: в МИД Украины дали прогноз

19 июля, 14:03

Зеркаль уверена, что газопровод не запустят вовремя

Фото: nord-stream.com
Фото: nord-stream.com.

Газопровод "Северный поток – 2", который построен более чем на 66%, не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью ZN.ua.

"Я не отношусь к "Северному потоку – 2" как к чему-то фатальному. Исхожу из того, что на "Северный поток – 2" уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются. А если им что-то невыгодно, то они часто бросают такую ​​идею", – считает Зеркаль.

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Она напомнила, что "Северный поток – 2" не запустится с 1 января 2020 года, как это планировалось. При этом Зеркаль не уверена, что газопровод заработает и к 1 июля 2020 года.

"Они (Россия и ее партнеры. – Ред.) только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании. Это уже большое поражение. Другой момент – европейское законодательство: усиление рыночных отношений в рамках европейского газового рынка означает, что "Северный поток – 2" не будет работать так, как они его себе построили финансово и организационно", – сказала Зеркаль.

Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" запланировано на вторую половину 2020 года, хотя ранее ожидалось, что "труба" заработает в начале 2020 года.

Запуск "Северного потока – 2" позволит России отказаться от транзита газа через Украину. При этом в случае остановки транзита российского газа с 2020 года потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов. Действуйющий контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го.

Украинская сторона уже неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


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Тег газ, газопровод, Зеркаль, Северный поток 2

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