"Северный поток – 2" нужно остановить – Порошенко

Проект российского газопровода "Северный поток – 2", строительство которого началось в Германии, вредит европейскому единству. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Отдельно и очень детально мы обсудили вопрос "Северного потока – 2". Четко подчеркнули, что этот проект не является экономическим, вредит европейскому единству", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что "Северный поток – 2" является политическим проектом и должен быть остановлен, для чего "нужно приложить максимум усилий".

"В то же время я заверил, что мы готовы предоставить любые гарантии надежности и эффективности энергетического транзита через Украину. Украина имеет уникальные возможности и подземные хранилища. Имеет достаточные резервы для увеличения объема транзита. И мы очень благодарны Эстонии за полную поддержку этой позиции", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В свою очередь в РФ заявили, что Россия сохранит транзит газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток – 2", если это "будет экономически обоснованно". Впрочем, объемы транзита даже в этом случае серьезно упадут.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.