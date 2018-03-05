"Северный поток – 2" опасен для Европы – Порошенко

Совместные усилия Украины и Европы не позволят России и дальше пользоваться инструментами газового шантажа, уверен Порошенко

Демарш российского "Газпрома" с отказом от поставок газа Украине, угрозами расторгнуть контакт и снижением давления газа на транзит ниже контрактного уровня, когда Европа из-за холодов остро нуждалась в голубом топливе – все это наглядно показывает, какой риск заключен для стран Европы в российском проекте "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с министром обороны Швеции Петером Хулктвистом.

"Поведение Российской Федерации после принятия соответствующего решения Стокгольмским арбитражем – угроза или публичное сообщение, что они прекращают поставлять газ в Украину, несмотря на решение суда; собираются не выполнять решение суда относительно транзита; угрожают разрывом контракта, хотя это не предусмотрено контрактом, – дает дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток – 2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации", – отметил Порошенко.

Президент Украины также выразил надежду на то, что совместные усилия Украины и Европы не позволят России и дальше пользоваться инструментами газового шантажа.

"Я очень надеюсь, что страны северной Европы – Швеция, Финляндия, Дания – отыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструмент газового шантажа против Европейского Союза и Украины", – Порошенко.

Отметим, Министерство экологии Украины собирается присоединиться к иску немецкой экологической организации Nabu, которая "объявила войну" строительству "Северного потока – 2", сообщил глава Минэкологии Остап Семерак. К иску экологов уже присоединилось немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии.

Напомним, ране в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

В свою очередь в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину, признав, что транзит газа через Украину надежен.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.