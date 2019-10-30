"Северный поток – 2" получил последнее разрешение: появилась реакция "Нафтогаза"

Фото: nord-stream.com

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассчитывает на введение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2" после того, как Дания выдала разрешение на его строительство в своих территориальных водах.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире – санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что для Украины в этот период важно продолжить реформирование газового рынка, внедряя европейское энергетическое законодательство.

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"Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", – добавил глава НАК.

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Напомним, Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. При этом в США готовят новые санкции против "Северного потока – 2". Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2":

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