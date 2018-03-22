"Северный поток – 2" построить невозможно: эксперт объяснил, чем проект нарушает правила ЕС

Строительство российского газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины не соответствует нормам Энергетического союза ЕС. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" британский эксперт Алан Райли.

Специалист отметил, что, согласно нормам соглашения, строительство "Северного потока – 2" невозможно.

"По условиям Энергетического союза ЕС реализация "Северного потока – 2" в принципе невозможна – должна быть соблюдена диверсификация источника, маршрута и поставщика. А в случае "Северного потока – 2" и источник, и маршрут, и поставщик – "Газпром" – он здесь на 100% монополист. То есть, существует прямой конфликт с условиями Энергетического союза ЕС", – пояснил Райли.

Напомним, еще в ноябре-2017 года Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод "Северный поток – 2" и отметила, что Евросоюз поддерживает транзит газа через территорию Украины.

В то же время, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины.

Однако Германия пока не может дать добро на строительство российского газопровода. Дело в том, что местные экологи объявили "войну" "Северному потоку – 2" – совместно с WWF они обратились к властям с требованием заблокировать реализацию проекта. Без разрешения экологов разрешение не может быть выдано. К иску немецких экологов также присоединится Украина.

В Nord Stream 2 AG все равно утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику. В то же время, Дания уже приняла закон, который запрещает строительство газопровода в ее территориальных водах.