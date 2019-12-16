"Северный поток – 2" пытается избежать санкций: западные СМИ узнали подробности

Условия работ по запуску российского проекта могут изменить

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Оператор российского проекта "Северный поток – 2" компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб в зимние и весенние месяцы 2020 года. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ. По данным издания Bild, изначально прокладка труб не должна была осуществляться в этот период из-за зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц. Однако из-за позднего получения разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Дании и из-за возможного введения санкций США в начале 2020 года, Nord Stream 2 якобы решили ускорить процесс.

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Запрос компании будет рассмотрен в понедельник, 16 декабря. Дата вынесения окончательного решения пока неизвестна.

Напомним, в проголосованном Палатой представителей США проекте оборонного бюджета страны предусмотрены санкции против компаний, которые прокладывают трубопровод "Северный поток – 2" по дну моря. Также США придерживаются позиции, что "Северный поток – 2" является экономически не обоснованным проектом.

При этом ранее "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания.

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