"Северный поток – 2" рискует не запуститься вовремя: СМИ назвали причину

Дания должна в августе принять решение о разрешении на строительство российского газопровода "Северный поток- 2". Из-за этого, как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Россия может не успеть запустить газопровод в срок.
"Если в ближайшие несколько недель мы не получим одобрение от Дании, то не уложимся в срок", – заявил источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG.
По словам другого собеседника издания, август будет критически важным месяцем для проекта, и то, что он уже почти наступил, "вызывает беспокойство, если не панику".
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Однако Financial Times отмечает, что даже если России удастся получить разрешение датской стороны на прокладку газопровода через территорию королевства до конца августа, любая другая задержка также может привести к срыву сроков.
При этом в 2017 году Дания приняла поправки к закону о континентальном шельфе, согласно которым МИД Дании может отклонить заявку на строительство "Северного потока – 2" в территориальных водах страны. Подрядчики проекта уже подали заявки на несколько маршрутов и ожидают решения.
Как известно, "Северный поток – 2" планировали запустить до 31 декабря 2019 года. Эта дата совпадает со сроком истечения контракта на транзит газа через территорию Украины. Договоренности о продлении транзита после 2019 года Москва и Киев пока не достигли.
Тему "Северного потока – 2" ранее обсудили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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