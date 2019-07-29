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"Северный поток – 2" рискует не запуститься вовремя: СМИ назвали причину

Сегодня, 10:32

Ключевым месяцем для проекта станет август-2019, говорят источники

Укладка "Северного потока - 2". Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Укладка "Северного потока - 2". Фото: REUTERS/Axel Schmidt

"Северный поток – 2" рискует не запуститься вовремя: СМИ назвали причину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%202%20nord%20stream https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%202%20nord%20stream Экономика Ключевым месяцем для проекта станет август-2019, говорят источники

Дания должна в августе принять решение о разрешении на строительство российского газопровода "Северный поток-  2". Из-за этого, как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Россия может не успеть запустить газопровод в срок.

"Если в ближайшие несколько недель мы не получим одобрение от Дании, то не уложимся в срок", – заявил источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG.

По словам другого собеседника издания, август будет критически важным месяцем для проекта, и то, что он уже почти наступил, "вызывает беспокойство, если не панику".

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В тренде
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Фото: REUTERS/Gary Cameron

Однако Financial Times отмечает, что даже если России удастся получить разрешение датской стороны на прокладку газопровода через территорию королевства до конца августа, любая другая задержка также может привести к срыву сроков.  

При этом в 2017 году Дания приняла поправки к закону о континентальном шельфе, согласно которым МИД Дании может отклонить заявку на строительство "Северного потока – 2" в территориальных водах страны. Подрядчики проекта уже подали заявки на несколько маршрутов и ожидают решения.

Как известно, "Северный поток – 2" планировали запустить до 31 декабря 2019 года. Эта дата совпадает со сроком истечения контракта на транзит газа через территорию Украины. Договоренности о продлении транзита после 2019 года Москва и Киев пока не достигли.

Тему "Северного потока – 2" ранее обсудили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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