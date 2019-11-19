"Северный поток – 2" угрожает энергетической безопасности всей Европы – Гончарук

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Российский проект "Северный поток-2" является политическим и угрожает энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

"Сегодня реализуется политический проект Российской Федерации Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" – Ред.), который, по нашему мнению, является угрозой для энергетической безопасности не только Украины, но и для энергетической безопасности всей Европы", - сказал Гончарук.

В этой связи, по его словам, очень важно, чтобы демократические страны объединяли свои усилия для того, чтобы ни одна страна не позволяла себе с помощью военных или других гибридных форм агрессии посягать на территориальную целостность других государств.

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"Для нас четкая позиция Чехии, как нашего партнера и союзника, является очень важной, мы уверены, что агрессор всегда должен получать отпор в виде санкций и других действий", - подчеркнул глава украинского правительства.

Новости "Сегодня" писали, что "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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