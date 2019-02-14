"Северный поток – 2" уже не остановить": преемница Меркель выступила в защиту проекта
Крамп-Карренбауэр уверена, что Германия не станет слишком зависимой от газа из РФ
Строительство российского газопровода "Северный поток – 2" в Европе уже нельзя остановить. Об этом заявила глава немецкого Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая возглавила ХДС после Ангелы Меркель, пишет Deutsche Welle.
"Северный поток – 2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, который я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя вернуть назад", - заявила Крамп-Карренбауэр.
По словам главы ХДС, "стоит признать, что проект "Северный поток – 2", который был инициирован еще при другом правительстве ФРГ, уже не остановить". Крамп-Карренбауэр также напомнила, что Германия поддерживала экономические отношения с Москвой даже в пиковый период холодной войны, и они были стабильными.
"Вопрос о том, не делает ли Германия себя слишком зависимой от российского газа, оправдано. Сейчас мы строим и LNG-терминалы – возможно, для американского сжиженного газа. Таким образом, я думаю, что опасность такой зависимости не очень велика", – подчеркнула глава ХДС.
В свою очередь, Крамп-Карренбауэр раскритиковала угрозы со стороны США о введении санкций за строительство газопровода: "Угрозы санкциями – не лучший способ общения между друзьями и партнерами".
Напомним, В ЕС стремятся принять согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС. Суть компромиссного варианта заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" этой страной является Германия.
Поправки к Газовой директиве Евросоюза будут окончательно утверждены в течение ближайших месяцев. При этом Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.
Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
Подробнее о проекте газопровода читайте на сайте "Сегодня" в материале : "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".
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