Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,5
26,26

"Северный поток – 2": В Конгрессе ищут способ нанести болезненный удар по проекту

16 декабря, 20:26

Санкции США могут замедлить строительство "Северного потока-2"

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", включенные в проект оборонного бюджета США на 2020 год, смогут лишь затормозить некоторые работы, но не остановить его строительство. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В частности, санкционный режим планируется распространить на суда, занятые как на строительстве "Северного потока-2", так и "Турецкого потока", а также на людей и организации, которые их предоставляют.

В то же время, по данным агентства, у Госдепартамента и Минфина США будет 60 дней, чтобы подготовить списки.

Реклама

Этот санкционный проект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джин Шахин. Американские законодатели рассчитывают одобрить оборонный бюджет до ухода Конгресса на каникулы 20 декабря, а президент США Дональд Трамп обещал подписать его.

Законодатели настаивают на введении санкций, так как говорят, что их все больше расстраивает неспособность президента Дональда Трампа действовать самостоятельно, чтобы заблокировать проект, который даст России новые рычаги влияния в Европе.

В тренде
Курс доллара-2020: эксперт рассказал о ключевых факторах и дал прогноз

Сенатор Круз в последние дни сделал все возможное для включения санкций против нового газопровода в законопроект об обороне. Он утверждал, что завершение строительства трубопровода "принесет России миллиарды долларов, которые будут использованы для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Для вступления в силу документ, который предполагает защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами.

Также мы сообщали, что исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сказал о том, что Германия своей поддержкой строительства российского газопровода "Северный поток – 2" способствует экономическому удушению Украины.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ Россия Германия США транзит газопровод санкции Северный поток 2

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 годуЭкономика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: детали
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: деталиЭкономика
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спорПолитика
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергиюЭкономика
На заправках рухнули цены: где теперь дешевле заправляться
На заправках рухнули цены: где теперь дешевле заправлятьсяАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...