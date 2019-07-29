Фото: nord-stream.com

"Северный поток" снова заработал: появились подробности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/nord%20stream%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/nord%20stream%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA 2019-07-29T13:58:00+03:00 Экономика Работа газопровода восстановилась после ежегодного планового ремонта

Газопровод "Северный поток", который остановили на ремонт, возобновил работу днем в пятницу, 26 июля, после ежегодного планового ремонта. Об этом свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Газопровод был остановлен утром 16 июля и по графику должен был заработать только утром 30 июля, однако поставки газа через море возобновились раньше срока. Сначала газ поступал в ограниченном количестве в западный отвод от "Северного потока" – Nel, потом был перенаправлен в восточный отвод Opal. С утра воскресенья газ поступает в оба отвода "Северного потока" – и Opal, и Nel.

В то же время пресс-служба оператора газопровода – компании Nord Stream AG – сообщила, что поставки возобновились в субботу, 27 июля.

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"Проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа", – говорится в релизе.

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"Северный поток" – магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. После приостановки его работы, по данным "Нафтогаза", суточный объем транзита российского газа через Украину вырос на 25%.

В компании также отметили, что, несмотря на увеличение загрузки, украинская ГТС обладает резервными мощностями, которые кратно превышают пропускную способность "Северного потока", а также имеет возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита.

В июне президент Украины Владимир Зеленский обсудил "Северный поток – 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что запуск газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину.

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