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Сезон клубники разгорается: когда в Украине подешевеет дорогая ягода

23 мая, 10:29

Юг страны радуется урожаю, а закарпатские фермеры пострадали от дождей


Несмотря на дожди и грозы в Украине, сезон клубники входит в разгар. Однако стоимость ягод пока еще отпугивает покупателей. "Сегодня" узнавали, когда клубника подешевеет.

В селе Веселое Херсонской области тепличную клубнику уже сменила грунтовая. Погодные условия в этом регионе благоприятны для ягоды – солнце и отсутствие дождей. Урожайность составляет 20 тонн с гектара. Оптовики продает ягоду по 25-40 гривен за килограмм.

"В этом году подмерзла чуть-чуть Польша и Западная часть Украины. Залило дождями на неделю, и это дает нам приоритет в сборе и заполнении рынка", – рассуждает агроном Михаил Павловский.

И действительно, в Теково Закарпатской области грунтовая клубника созрела с опозданием. Но урожай все равно хороший. На местных рынках за клубнику просят по 35-70 гривен за кило. Фермеры говорят, что будут собирать урожай еще примерно 10 дней. А потому розничная цена может упасть до 25 гривен.

На рынке в Киеве цены на клубнику такие же, как на Закарпатье – от 35 до 70 гривен. И продавцы тоже не исключают, что ягода будет дешеветь – при условии, что урожай не перегниет из-за "лишних" дождей.

Пока что вся клубника в столице – привозная. Фермеры в Кагарлыке Киевской области надеются собрать урожай первой грунтовой ягоды только через неделю или две. Местные аграрии также пошли на эксперимент – высадили специфические сорта, чтобы собрать клубнику еще и осенью или даже зимой.

"Мы хотим посмотреть, как в наших широтах можно получать урожай вне сезона", – говорит фермер, руководитель учебно-инновационного центра Александр Павловский.

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"В прошлом году сезон был очень быстрый. Он раньше начался. Поэтому были экстремально низкие цены. Но это было буквально несколько дней – и клубника закончилась, резко выросла в цене", – объясняет президент Ассоциации ягодоводства Украины Ирина Кухтина.

В Ассоциации рассказывают, что часть клубники идет на экспорт, хотя украинские аграрии собирают с гектара едва ли не в шесть раз меньше, чем их заграничные коллеги.

Напомним, с начала мая цены на отечественную клубнику упали в три раза из-за мощной конкуренции с относительно дешевой импортной ягодой. 

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