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Сезон консерваций: когда выгоднее закрывать помидоры в этом году

24 июля, 09:02

Стоимость томатов сейчас в два раза выше, чем год назад

Фото: Pixabay

В этом сезоне из-за непогоды в Украине наблюдаются необычно высокие цена на овощи и фрукты. Самая большая неприятность происходит с томатами. Из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры в три раза дороже, чем в прошлом году.

"Даже на юге цены на помидор-сливку – рекордно высокие – 18 грн/кг. Таких цен в июле никогда не было на помидор грунтовой", – говорит руководительница департамента "Маркетинг-Аналитика" Оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Сделало этот сезон овощей и фруктов в Украине особенным несколько факторов. В частности, сказалось сокращение производственных площадей под томатом открытого грунта на юге.

"Последние четыре года перерабатывающие предприятия постоянно сокращали спрос на помидоры открытого грунта. Соответственно, фермеры сокращали производственные площади", – объяснила аналитик.

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Кроме того, продолжает Гетьман, на урожай и качество помидоров негативно повлияли дожди температурные перепады. Теоретически можно было бы насытить рынок тепличным помидором. Но и с этим не сложилось.

"Производственные площади под тепличным помидором тоже сокращались. В главных производственных регионах население выезжает за границу и выращивают меньше. Кроме того, Закарпатье пострадало из-за дождей – было подтопление теплиц", – отмечает Гетьман.

Традиционно в начале августа цены на полевые помидоры снижаются. Именно в это время и стоит заняться консервированием овоща. Однако эксперт предостерегает: не стоит ожидать аналогичного прошлогоднему удешевления.

"В этот период год назад помидоры уже стоили около 7 – 8 грн/кг. Мы ожидаем снижения цены, но в сравнении с прошлым годом она будет выше", – прогнозирует аналитик.

Как известно, Украина в этом году импортировала рекордное количество огурцов и помидоров.

В начале июля новости "Сегодня" сообщали, что в 2019 году из-за сложных погодных условий пострадал урожай в Украине. Эксперты не исключают дефицита картофеля, а также подорожания овощей, фруктов и ягод. Подробнее смотрите в нашем сюжете:


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Тег цены, рынок, урожай, овощи, консервация, томаты, помидоры, цены на продукты, цены на овощи

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