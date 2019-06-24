Сезон стартует: первые партии украинских арбузов "поехали" в Польшу

Наша страна могла бы экспортировать больше бахчевых, считают эксперты

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На фоне резкого падения цен на херсонские арбузы в Украине, первые в 2019 году партии этой продукции будут доставлены в Польшу уже на следующей неделе (1-7 июля). Об этом сообщила пресс-службе Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Массовая уборка ранних сортов арбуза стартовала в Херсонской области, первые оптовые партии достигли киевских рынков на прошлых выходных.

"На следующей неделе первые партии херсонских арбузов будут доставлены в Польшу. Системного экспорта арбуза из Украины пока практически не существует, поэтому прогнозы экспорта на весь сезон давать очень сложно. Украинский экспорт арбуза – это спотовая торговля и вывоз излишков. Если внутренние цены высокие, то об экспорте производители сразу забывают", – объяснил происходящее экономист инвестиционного отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

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При этом, как отмечает руководитель УПОА Федор Рыбалко, Украина могла бы существенно увеличить объемы экспорта арбузов, если бы развивала речную логистику.

"Контейнерные поставки арбуза вверх по Днепру в Беларусь с последующей доставкой автотранспортом повысили бы конкурентоспособность украинского арбуза на европейских рынках, так как обходились бы гораздо дешевле. И это бы "потянуло" за собой экспорт и других видов украинской продукции, а также транзитные потоки турецких овощей и фруктов", – считает Рыбалко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также выясняли, что происходит с ценами на ягоды в Украине и когда они упадут.

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