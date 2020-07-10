Сезон закончился: черешня в Украине резко подорожала

Урожай ягоды в этом году сильно пострадал из-за непогоды

В Украине уже начали продавать первый виноград, а большинство садоводов заявили о завершении сезона реализации черешни. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Подтверждают эту информацию и оптовые компании, которые на этой неделе сообщали о нехватке предложения ягоды в местных хозяйствах.

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"Приобрести необходимый оптовый объем черешни не удавалось даже путем повышения закупочных цен на данные косточковые. Последние партии черешни садоводы предлагали к продаже по цене 40-80 грн/кг в зависимости от качества и сорта. При этом, на текущей неделе производители все же повысили цены на остаточные партии черешни в среднем на 28%", – отмечают эксперты.

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Они отметили, что цена на черешню зачастую превышала уровень цен прошлого года. Это обусловлено снижением производства черешни в стране из-за плохой погоды весной.

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"Высокая стоимость часто становилась причиной для снижения спроса на ягоду. Участники рынка объясняли это тем, что конечные потребители были не готовы покупать местную ягоду по столь высокой цене", – резюмировали аналитики.

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В прошлом году сезон черешни в Украине завершился приблизительно на две недели раньше, но последние партии продукции отгружали в среднем на 24% дешевле, чем в текущем сезоне.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже рассказывали, почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми" в нынешнем сезоне:

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