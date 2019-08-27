"Шахтер" открыл бесплатную футбольную площадку в 27-м населенном пункте Украины

Тысяча будущих футболистов ежедневно бесплатно тренируются на новеньких спортивных площадках по всей стране. Такую возможность имеют дети благодаря проекту "Давай, играй!".

Стать известными на весь мир маленьких спортсменов вдохновляют звездные игроки футбольного клуба "Шахтер". Еще одна, 27-я, футбольная площадка открылась в Ладыжине Винницкой области.

Один из тех, кто будет здесь заниматься, – десятилетний Сергей Юрченко. Он бредит футболом и ранее с друзьями гонял мяч во дворе многоэтажки.

"Мячи хорошие, поле ровное, удобно заниматься. Поле нравится", – говорит юный футболист Сергей Юрченко.

"Давай, играй" – совместный проект компании ДТЭК и футбольного клуба "Шахтер". Цель – развитие массового детского футбола в Украине. Забивать голы и давать пасы ребят обучают профессиональные тренеры-волонтеры.

"Сейчас можно просто нашей молодежи позавидовать, что есть такие искусственные футбольные поля. Это не по горбам бегать, как мы раньше бегали. Кроме того, тут можно отточить техническое мастерство, с шести лет уже делать все упражнения с мячом", – говорит тренер-волонтер Олег Павлик.

Маленьких спортсменов с детства приобщают к командной игре. Обучают вести здоровый образ жизни и вдохновляют на дальнейшую самореализацию. Благодаря проекту тренеры получили профессиональную подготовку и мастер-классы от европейских специалистов, а дети – инвентарь, экипировку и возможность участвовать в соревнованиях.

"Главная задача наша, как футбольного клуба Шахтер, так и "Шахтер-social" – это дать равный доступ для занятия футболом всем мальчикам и девочкам. То есть наша задача – развивать массовый детский футбол в стране. Мы хотим, чтобы все дети от 7 до 12 лет, мальчики и девочки, абсолютно бесплатно могли заниматься футболом", – говорит ведущий специалист по социальным проектам благотворительного общества "Шахтер-social" футбольного клуба "Шахтер" Александр Овчаренко.

50 новеньких спортивных площадок уже есть в 27 городах. С профессиональными тренерами на них тренируются три с половиной тысячи детей. Проект стал возможен также благодаря поддержке крупного бизнеса.

"Сегодня мы открываем площадку "Давай, играй", совместный проект компании ДТЭК с легендарным футбольным клубом "Шахтер". Наша основная цель – это помощь родителям в развитии детей. В том году компания на развитие спорта вложила семь миллионов гривен, в этом году планируется потратить столько же", – говорит директор ДТЭК Ладыжинская ТЭС Игорь Снегин.

Теперь гонять мяч во дворе юный футболист Сергей Юрченко не будет. Говорит: решительно настроен заниматься футболом. Хочет играть не хуже, чем обладатели "Золотого мяча".

Новости "Сегодня" сообщали, что в июле вторую современную спортивную площадку с искусственным покрытием получили дети Червонограда во Львовской области.

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