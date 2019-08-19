"Шахтер" открыл еще одну бесплатную футбольную площадку для детей

Дети еще одного села получили возможность бесплатно учиться футболу благодаря проекту "Давай, играй!" клуба "Шахтер". На этот раз горняки вместе с компанией ДТЭК открыли тренировочную площадку в селе Демьянов Ивано-Франковской области.

О таком футбольном поле дети мечтали давно. В первые дни набора в секцию записалось около 20 дети от семи до 12 лет, в том числе и три девочки.

"Я с братом ходила играть в футбол, и мне понравилось. Я решила записаться", – говорит одна из девочек.

"Я записался сюда, потому что я люблю футбол и хочу играть, как Роналдо", – признается записавшийся в секцию мальчик.

"Футбол – это мое любимое занятие, и поэтому я сюда записался. Сюда многие хотят попасть, и я тоже хочу стать профессиональным футболистом", – говорит еще один юный футболист.

На открытие приехал триумфатор молодежного чемпионата мира по футболу, игрок донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь. Он посетил первую тренировку, чтобы подбодрить детей, дать им наставления и поделиться секретами больших побед. Говорит, что проект его клуба и компании ДТЭК – очень важный, ведь дети разного социального статуса могут заниматься футболом абсолютно бесплатно.

"Очень хорошо, что дети могут тренироваться на таких полях, и здесь есть все необходимые условия. Я вспоминаю себя: когда я был маленьким, тоже тренировался на очень хороших полях. Это и привело к тому, что мы с ребятами выиграли чемпионат мира. У детей здесь есть хорошие условия, и хочется пожелать им удачи, чтоб у них все получилось", – сказал капитан молодежной сборной Украины по футболу Валерий Бондарь.

"Самая главная – цель независимо от того, где ребенок живет и какое финансовое положение у его семьи, ведь проект бесплатный, независимо от пола, дать равную возможность участия в таком популярном виде спорта, как футбол", – заявил менеджер по взаимодействию с местными органами власти ДТЭК Бурштынская ТЭС Ростислав Витриховский.

Популярность и вида спорта, и самого проекта "Давай, играй!" подтверждается и в Бурштыне. Здесь площадку открыли чуть раньше. К занятиям присоединилась почти сотня детей. Еще две площадки в рамках проекта откроют в соседних селах. В селе Демьянов уже сейчас начались активные тренировки.

"Как для первого раза, они очень здорово начали заниматься. Очень охотно. Если в селе есть какие-то тренировки, дети развиваются, село развивается", – говорит сертифицированный тренер Роман Федунишин.

Площадки "Давай, играй" открыты уже в 25 городах и селах Украины. Футболом в рамках проекта бесплатно занимаются более трех тысяч детей.

Новости "Сегодня" сообщали, что в июле вторую современную спортивную площадку с искусственным покрытием получили дети Червонограда во Львовской области.

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