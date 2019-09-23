"Шахтеры не выдерживают": госпредприятия увеличили долги по зарплатам горняков

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В Украине по состоянию на сентябрь шахтерам с государственных шахт, которые оказались в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его данным, уже в октябре сумма задолженности по государственным угледобывающим предприятиям вырастет до 1,3 млрд грн.

"И тенденция к росту задолженности по выплате заработной платы будет оставаться. Шахтеры не выдерживают и вынуждены прибегать к акциям протеста", - написал Михаил Волынец.

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Глава профсоюза горняков убеждает, что работники шахты "Бужанская", которая принадлежит государственному предприятию "Волыньуголь", отказались подниматься на поверхность и требуют выплатить им зарплату. По данным Волынца, им еще не выплатили 20% заработной платы за июнь, 100% – за июль и еще 80% – за август.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

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