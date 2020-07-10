Шахтеры под офисом президента требовали отставки Геруса

Украинские шахтеры потребовали отставки главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. Об этом во время прямого включения из-под здания Офиса президента в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявили сами бастующие горняки.

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Во время обсуждения в студии ток-шоу вопроса задолженности по зарплатам перед работникам государственных шахт Савик Шустер дал слово шахтерам, которые были на прямом включении. В студии послышались крики "Геруса в отставку!" и "Ганьба!".

Кроме того, возмущенные горняки сказали, что безуспешно добивались встречи с Герусом, но он убегал от них.

"Убегал от шахтеров! Сколько ты убегал? Ловили тебя, как крысу!" – кричали шахтеры.

Напомним, перед этим в эфире ток-шоу заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко обличил Геруса за кризис отрасли. Он, в частности, отметил, что долги по зарплатам перед шахтерами приходится компенсировать из государственного бюджета, из-за того, что главный потребитель электроэнергии, которая производится из угля госшахт – "Центрэнерго" – не платит за энергоресурс из-за собственной убыточности. По мнению Кучеренко, в реализации схемы с "Центрэнерго" участвовал и Герус.

Как сообщалось, в конце июня шахтеры угольных предприятий Украины приехали в Киев на митинг под ОП, ВР и Кабмин, чтобы добиться выплаты долгов (1 млрд грн на тот момент) по заработной плате и обратить внимание государства на проблемы с госкомпанией "Центрэнерго".

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"Центрэнерго" не оплачивает уже поставленный госпредприятиями уголь (из-за недостатка средств они не могут платить за электроэнергию, и шахты отключают), а также отказывается покупать украинский уголь. Кроме того, в 2020 году "Центрэнерго" начало приоритетно сжигать газ вместо украинского угля.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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