Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает их уголь

После смены менеджмента "Центрэнерго" переориентировалось с угля госшахт на уголь из России

К шахтерам государственных угольных предприятий Львовщины, которые второй день митингуют под Офисом президента Украины, вышел президент Владимир Зеленский. У него спросили о фактах коррупции в госкомпании "Центрэнерго" и отказе покупать уголь госшахт. Об этом стало известно из видео, которое опубликовал один из митингующих, сообщает "Znaj.ua".

Реклама

"Я вам обещаю – мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

После смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалось с угля госшахт на уголь из России, который закупался через посредников, близких к Коломойскому.

В тренде Новые наказания за долги по коммуналке: в Кабмине развенчали мифы

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкой к Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

Реклама

17 июня Кабмин определил приоритетным использование отечественного угля при производстве электроэнергии на украинских теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго". И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что использование "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержке выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что теперь государственное "Центрэнерго" будет активно закупать уголь у государственных шахт.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама