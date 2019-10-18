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Шахтеры в плюсе, аграрии – в минусе: Рада дала добро на изменение бюджета-2019

18 октября, 16:11

Парламент предварительно одобрил предложения Минфина по перераспределению средств

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада наряду с голосованием за проект бюджета-2020в первом чтении приняла законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год (№ 2283). "За" проголосовали 273 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Эти изменения подготовило Министерство финансов Украины. Документ подготовят ко второму чтении в сокращенные сроки.

Как сообщила пресс-служба ведомства, изменения в бюджет-2019 учитывают необходимость увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности:

  • выделить средства на реорганизацию министерств.
  • предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн, что позволит обеспечить выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения. Решение об этом ранее принял Кабмин:

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  • повысить уровень денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах. Так, расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд грн.
  • повысить финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – на 500 млн грн.

"На основе анализа выполнения показателей бюджета текущего года было осуществлено перераспределение средств по различным бюджетным программам", - отметили в Минфине.

В частности:

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  • повышено финансироваие соцзащиты граждан, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы (+354,6 млн грн). Деньги пойдут на доплаты за работу в зоне отчуждения и оплату дополнительных отпусков для 22 тысяч украинцев.
  • повышено финансирование мероприятий по реабилитации лиц с инвалидностью (+787 млн грн).

Деньги на эти программы перенаправляют местным бюджетам за счет средств на помощь семьям с детьми и малообеспеченным. Средства освободились из-за снижения рождаемости, уменьшения стоимости "пакетов малыша" и увеличения доходов украинцев.

Также увеличены расходы на господдержку по приобретению доступного жилья (+300 млн грн) и предоставление государственных кредитов на покупку жилья (+200 млн грн) для участников АТО и ООС, а также внутренне перемещенных лиц. Эти средства перенаправлены из Фонда регионального развития.

А вот программу поддержки аграриев сократят на 750 млн гривен – из-за низкого уровня использования уже выделенных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отстала от плана по доходам бюджета. План по поступлениям в казну в сентябре не был выполнен.

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Верховная Рада госбюджет изменения бюджет-2019

Источник: Сегодня

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