Шефчович провел переговоры с новым министром энергетики Оржелем: о чем говорили

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович провел телефонный разговор с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем, занявшим эту должность 29 августа. Об этом он написал во вторник, 3 сентября, в Twitter.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили анбандлинг "Нафтогаза Украины" и трехсторонние переговоры по газу.

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Шефчович также назвал дискуссию с Оржелем продуктивной.

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"Хорошо иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и перехода к альтернативным источникам энергии с учетом предстоящих задач, включая анбандлинг и трехсторонние газовые переговоры", – отметил заместитель председателя ЕК.

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На правительственном сайте и на сайте Минэнерго информации о переговорах Оржеля пока нет.

Новости "Сегодня" сообщали, что на данный момент "Нафтогаз", которому принадлежит "Укртрансгаз", является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Украина проводит анбандлинг (отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке газа), чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского энергосообщества.

В свою очередь трехсторонние переговоры касаются транзита газа с 2020 года, так как десятилетний контракт истекает в конце этого года. ЕК предложила Киеву и Москве провести встречу во второй половине сентября, но российская сторона уже заявила, что может встретиться в первой половине этого месяца.

Новый премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

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