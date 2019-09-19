Шефчович раскрыл детали газовых переговоров с Киевом и Москвой

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Yves Herman

Трехсторонние переговоры о транзите газа через территорию Украины после 2019 года прошли в позитивной и конструктивной обстановке, будущий контракт будет основан на правилах ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович по итогам встречи в Брюсселе.

"Прежде всего, я хочу сказать спасибо за конструктивную и позитивную атмосферу", – сказал Шефчович.

По его словам, Киев и Москва согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах.

"Мы договорились, что будущий контракт будет основан на правилах ЕС. Мы прояснили России, как Украина имплементирует энергетические правила ЕС, и мы согласились, что будущий контракт должен уважать все европейские правила", – сказал Шефчович.

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Он также добавил, что сроки нового контракта о транзите российского газа в ЕС через Украину, объемы и тарифы газа будут обсуждаться на межминистерских консультациях с участием "Газпрома" и "Нафтогаза Украины".

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"Мы договорились вернуться за стол переговоров на политическом уровне к концу октября", – заключил вице-президент ЕК.

Новости "Сегодня" писали, что сегодняшняя встреча стала третьим раундом переговоров на политическом уровне о транзите газа через Украину с 2020 года. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

Переговорам в трехстороннем формате предшествовали двусторонние консультации ЕК сначала с украинскими представителями, а потом – с российскими. Непосредственно "трехсторонка" должна была начаться в 15:30 по киевскому времени, но она стартовала с опозданием.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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