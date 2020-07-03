Шевченко: "Вместе с ЮНИДО построим качественную систему энергоменеджмента в Украине"

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Укргазбанк подписали договор, в рамках которого будет создан гарантийный фонд кредитов в размере 1,5 млн долларов США.

Фонд поможет промышленным предприятиям получить доступ к капиталу для внедрения систем энергоменеджмента в соответствии со стандартом ISO 50001, а также других мероприятий по энергоэффективности. Это первый и единственный в своем роде финансовый механизм, созданный организацией ООН совместно с украинским финансовым партнером, в основе которого лежит гарантия.

Кирилл Шевченко. Фото ukrgasbank.com

По словам председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко, особенно ощутимой и полезной поддержка международных институтов будет для малого и среднего бизнеса, который сейчас переживает едва ли не самые тяжелые времена.

"Сотрудничество с международными организациями – важный вектор в работе не только нашего банка, но и для будущего Украины в целом. Потому что это успешный опыт, лучшие мировые практики, которые можно применить и эффективно использовать и у нас. Мы уже сотрудничаем с лучшими мировыми экспертами, среди которых IFC, ЕИБ, ЕБРР, Северная экологическая финансовая корпорация (NECFO), KfW, Финансовая инициатива ООН по окружающей среде (UNEP FI), Коалиция лидеров в сфере тарификации выбросов углерода (CPLC) Финансовый форум МСП (SME Finance Forum), PFAN, USAID, а теперь и ЮНИДО, с которой мы откроем путь к построению качественной системы энергоменеджмента в промышленной сфере", – отметил банкир.

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