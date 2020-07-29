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Шмыгаль назвал четыре точки роста украинской экономики

29 июля, 23:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Кабмине надеются на рост экспорта металла и увеличение переработки в аграрном секторе

После того, как 29 июля Кабмин обновил прогнозы для Украины , глава правительства Денис Шмыгаль назвал четыре точки роста отечественной экономики, сообщает УНН.

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По его мнению, нужно выделить следующие несколько важных направлений.

"Это развитие промышленности , поддержка национального производителя , в частности, в сфере машиностроения, оборонного заказа. Среди благоприятных факторов для нашей промышленности – это ожидание, что с четвертого квартала этого года начнется восстановление экономик в разных странах мира и это будет способствовать увеличению спроса на украинскую металлургию , то есть на экспорт украинских металлов. Второй аспект – это увеличение переработки в аграрном секторе ", – сказал премьер.

По его словам, стимулировать увеличение переработки нужно не запретами, а программами поддержки.

"Чтобы наша аграрная отрасль развивалась в направлении "экспортируй не сырье, а готовый продукт". Мы должны дать возможность аграриям создавать большую добавленную стоимость. Это польза для экономики, это развитие аграрного бизнеса, причем, не в сырьевой основе, а, собственно, на основе современных, высоких технологий. Поэтому прошу Министерство экономики и соответствующие департаменты работать над этим", – добавил Шмыгаль.

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Как сообщалось, в обновленном макропрогнозе указано, что рост ВВП Украины в 2021 году составит 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – 4,3% и 4,7% соответственно.

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Также согласно обновленному прогнозу, средняя зарплата в 2021 году составит 13 632 гривни, в 2022 и 2023 годах – 15 414 и 17 169 гривен соответственно. Сейчас средняя зарплата составляет 11 579 гривен. Показатель безработицы прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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экспорт металлургия переработка Кабинет министров Денис Шмыгаль

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