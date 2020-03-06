Шмыгаль назвал первые три шага своего правительства по возрождению промышленности

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какие первые шаги его правительство предпримет для возрождения промышленности в Украине.

"Шаг номер один – получить ответ от наших промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что им нужно. А это около 100 шагов, которые нужно сделать правительству, парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги. Потому первый шаг – откровенный разговор с бизнесом", - сказал он во время Часа вопросов к правительству в сессионном зале Верховной Рады

Вторым важным шагом для помощи промышленности Шмыгаль назвал работу на внешних рынках с целью развить экспортный потенциал.

"На сегодня Украина едва ли не единственная страна, которая не занималась до этого времени лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках. Они сами для себя искали сбыт, и мы единственные, наверное, в мире, кто не лоббировал своих производителей, аграриев, промышленников", – сказал он.

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Также премьер планирует создать налоговые стимулы для развития промышленности.

"Третье – создание соответствующих условий с точки зрения и налогов, и занятости для бизнеса. Это общие фразы, конечно, но это третье условие вытекает из первого. То, что мы услышим от промышленников и предпринимателей, так и будем работать, чтобы создать эти условия", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в правительстве должна появиться должность министра или вице-премьера по вопросам промышленности.

Как известно, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году. В январе 2020 года промышленное производство сократилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексей Гончарука. Новым премьером в тот же день был назначен Денис Шмыгаль, бывший вице-премьер – министр развития громад и территорий, кандидатуру которого предложил президент.





Более подробно читайте в материале: "Рада назначила новый состав правительства: список министров".

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