Шмыгаль о большой приватизации: во время кризиса не дадут рыночную цену

Государство не выручит много средств от приватизации в нынешних условиях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в нынешних условиях некорректно говорить о продаже объектов большой приватизации, потому что государство не выручит много средств от приватизации. Об этом глава правительства сказал на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.

"Что касается крупных предприятий, ТОП-десяти, которые могут приватизировать. Мы понимаем, что в сегодняшних условиях, в этом квартале, говорить о приватизации, наверное, некорректно, потому что не будет той рыночной цены, которой стоит то или иное предприятие", – сказал он.

Хотя малая приватизация, по словам Шмыгаля, будет продолжаться. Он напомнил, что в Украине почти 4 000 государственных предприятий, которые находятся в разном состоянии.

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"В первую очередь, конечно, нужно это огромное количество неэффективно управляемых малых и микропредприятий государственных быстро приватизировать и дать людям возможность навести там порядок, зарабатывать там деньги, платить налоги, создавать новые рабочие места", – сказал Шмыгаль, добавив, что в этом году планируется продать около 300 некрупных государственных предприятий.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине насчитывается всего 3644 госпредприятия, а также 1,2 млн объектов госимущества. ФГИУ планирует приватизировать 1000 государственных предприятий, а еще 1178 – ликвидировать.

Напомним, в 2020 году от приватизации планировали привлечь в государственный бюджет 12 млрд грн.

А в Фонде госимущества рассказали подробности о приватизации "Киевпассервиса". Какие еще пять важных объектов хотят передать для приватизации ФГИУ, смотрите в нашем сюжете:

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