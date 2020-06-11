Шмыгаль отверг "глобальную катастрофу": когда экономика Украины выйдет из коронакризиса

Несмотря на заметное снижение ВВП весной-2020, правительство Украины ожидает возобновления роста экономики уже с третьего квартала года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отчитываясь о первых 100 днях работы его правительства.

"Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина и коронакризиса", – сказал Шмыгаль.

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По его словам, ситуация остается сложной, но Кабмин не видит "критических угроз" и предпосылок для "глобальной катастрофы" в экономике Украины.

"Правительства многих стран не делают прогнозов дальше, чем на 100 дней, но мы достаточно уверенно – не говорю оптимистично – уверенно смотрим на реализацию экономических и бюджетных мер в этом году. Мы не видим критических угроз, которые возникли бы в августе, сентябре или октябре... Экономика стабильная, ситуация сложная, но каких-то неожиданностей, которые обвалят и приведут к глобальной катастрофе, сегодня нет", – сказал премьер.

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Напомним, ранее МВФ ухудшил экономический прогноз для Украины на 2020 год с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%. При этом ЕБРР недавно допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

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