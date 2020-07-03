Шмыгаль озвучил два требования к кандидату на должность главы НБУ

В ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана

Самое главное на сегодня не допустить мифов и спекуляций вокруг отставки главы НБУ Якова Смолия.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже проводит консультации с претендентами на должность главы Нацбанка и в ближайшие дни такая кандидатура, к которой есть два требования – высокий профессионализм и кристальная репутация, будет выбрана.

"Неназначение сегодня руководителя как раз и подтверждает неожиданность решения. Подтверждает то, что нужно время на конcультации, которые были вчера начатые президентом. На то, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру . Требований два: высокий профессионализм и кристальная репутация. Поэтому сегодня-завтра-послезавтра – ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения. Есть шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность и которые удовлетворяют требованиям международных партнеров", – заявил Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что законодательство Украины выписано так, что смена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты.

Ранее стало известно, что фракция "Слуга народа" может предложить президенту Владимиру Зеленскому свои кандидатуры на должность главы Национального банка Украины. В частности, кандидатуру главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

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Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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