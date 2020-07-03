Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Шмыгаль озвучил два требования к кандидату на должность главы НБУ

3 июля, 23:36

Елена Вус Елена Вус

В ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана

Самое главное на сегодня не допустить мифов и спекуляций вокруг отставки главы НБУ Якова Смолия.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже проводит консультации с претендентами на должность главы Нацбанка и в ближайшие дни такая кандидатура, к которой есть два требования – высокий профессионализм и кристальная репутация, будет выбрана.

"Неназначение сегодня руководителя как раз и подтверждает неожиданность решения. Подтверждает то, что нужно время на конcультации, которые были вчера начатые президентом. На то, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру . Требований два: высокий профессионализм и кристальная репутация. Поэтому сегодня-завтра-послезавтра – ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения. Есть шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность и которые удовлетворяют требованиям международных партнеров", – заявил Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что законодательство Украины выписано так, что смена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты.

Ранее стало известно, что фракция "Слуга народа" может предложить президенту Владимиру Зеленскому свои кандидатуры на должность главы Национального банка Украины. В частности, кандидатуру главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Реклама

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ видео отставка требования кандидатура Владимир Зеленский Яков Смолий Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине падают рекордные цены на ягоды
В Украине падают рекордные цены на ягодыЭкономика
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплаты
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплатыЭкономика
В Украине выросли пенсии и прожиточный минимум
В Украине выросли пенсии и прожиточный минимумЭкономика
Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением
Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлениемЭкономика
Не давление и не политика: у Зеленского озвучили главную проблему Нацбанка
Не давление и не политика: у Зеленского озвучили главную проблему НацбанкаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять