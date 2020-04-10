Шмыгаль пообещал украинцам 500 тыс. новых рабочих мест уже в мае

Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тыс. рабочих мест.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".
"Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", – сказал он.
Он добавил, что среди прочего этим также будет заниматься Совет по вопросам экономического развития, который возглавил премьер и заседание которого состоялось в пятницу.
"Мы просмотрели направления, стратегии, и будем их презентовать на следующей неделе", – отметил Шмыгаль.
Премьер-министр также подчеркнул, что экономическая ситуация в стране ухудшается, это связано с распространением COVID-19.
"Мы прогнозируем спад производства, мы прогнозируем снижение валового внутреннего продукта – это есть в макропрогнозе, который утвержден Кабинетом Министров, и конечно, мы понимаем, что с этим нужно что-то делать", – отметил Шмыгаль.
Напомним, что в еженедельном обзоре Национального банка говорится о том, что всего за три недели всеукраинского карантина, который власти ввели из-за пандемии коронавируса, количество новых вакансий упало на 44%.
По разным подсчетам, в Украине с начала ограничений насчитывается уже "плюс" 700 тысяч незанятых людей трудоспособного возраста.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по данным Государственной службы занятости, в целом из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса, остались без работы более 40 тыс. украинцев.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк