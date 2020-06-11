Шмыгаль пообещал "закатать в асфальт" 100 млрд: где построят дороги

В Украине, где хотят взимать плату за проезд грузовиков, в 2020 году на дорожное строительство потратят более 100 млрд грн, что является беспрецедентно большой суммой. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"Мы понимаем, что более 100 млрд грн в этом году будет направлено на дорожное строительство, беспрецедентно большая сумма. Мы также работаем над программой строительства мостов, мы знаем, какие направления будут в следующем году привлечены к программе "Большая стройка", – сказал он.

По словам Шмыгаля, сейчас дорожные строительные компании и строительная отрасль в целом имеют все возможности, чтобы в течение всего теплого сезона закончить работы.

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"Мы верим, что осенью, уверены в этом, украинцы увидят результат такой программы", – добавил он.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что качественные дороги должны стать "витриной Украины", поэтому, несмотря на "коронакризис", их строительство в 2021 году продолжится. Об этом во время пресс-конференции по итогам своего первого года президентства, которая проходила 20 мая в парковой части Мариинского дворца в Киеве, заявил Владимир Зеленский.

Напомним, для упрощения реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог Верховная Рада отменила необходимость получения разрешения на выполнение таких строительных работ.

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