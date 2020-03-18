Шмыгаль призвал готовиться к кризису в Украине

Начинающийся из-за распространения коронавируса мировой финансовый кризис может спровоцировать экономический кризис в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 марта.

Глава Кабинета министров призвал топ-чиновников быть готовыми к такому развитию ситуации, а также напомнил, что правительство не может заниматься исключительно борьбой с коронавирусом.

"Правительство не имеет права и не будет ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам. [Это] мировой кризис и возможный экономический кризис в Украине... И это тоже вызов для министра экономики, для правительства, для всей страны и бизнеса в частности", – сказал Шмыгаль.

Напомним, из-за мировой эпидемии COVID-19 в Украине уже начали принимать экономические меры. В частности, сегодня 18 марта, в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина.

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Кроме того, в Верховной Раде уже задумались над разработкой еще одного законопроекта, который поможет предпринимателям пережить тяжелые времена. На этот раз речь идет об изменении правил оплаты аренды помещений во время карантина.

Как сообщалось, в Украине ввели карантин и закрыли внешние границы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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