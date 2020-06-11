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Шмыгаль рассказал, как будут проводить пенсионную реформу в Украине

11 июня, 19:01

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Правительство не планирует проводить пенсионную реформу "шоковым" методом

На фоне отказа от повышения пенсионного возраста правительство планирует постепенное проведение пенсионной реформы, предусматривающее развитие накопительной системы пенсионного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"Программы по улучшению ситуации для социально незащищенных слоев будут представлены министром. Мы уже много сделали пошагово, много с точки зрения концепции пенсионного обеспечения, с точки зрения развития накопительной системы в Украине", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что пенсионная реформа уже концептуально прописана, и Министерство соцполитики работает над конкретными законодательными инициативами.

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"Для того, чтобы перейти к этому мягким способом, но очень понятным и приемлемым для общества", – отметил глава Кабмина.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран.

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Большинству украинцев хорошо известен только один вид пенсий – солидарные, когда деньги на выплату пенсий собирают "сейчас на сейчас" (с зарплат работающих граждан в Пенсионный фонд отчисляется единый социальный взнос, ЕСВ, и собранная сумма идет на выплату пенсий нынешним пенсионерам). Это считается первым уровнем. Однако на самом деле пенсионная система в Украине уже двухуровневая. Как уже писал сайт "Сегодня", еще в 2003 году был принят закон, который вводил в Украине добровольные пенсионные накопления (это третий уровень).Но большой популярности добровольно-накопительные пенсии за все это время не приобрели. По сути, они были просто разрешены, но государство практически ничего не делало для того, чтобы это явление стало массовым.

Неизвестно, будет ли в ходе новой пенсионной реформы что-нибудь сделано для развития добровольного пенсионного накопления, но в правительстве заявляют, что в ближайшее время планируют ввести в Украине еще один вид пенсионного обеспечения – обязательные накопительные пенсионные отчисления (считается вторым уровнем пенсионной системы).

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Что говорят о будущей пенсионной реформе в руководстве Минсоцполитики – смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: УНИАН

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