Шмыгаль рассказал, как будут проводить пенсионную реформу в Украине

На фоне отказа от повышения пенсионного возраста правительство планирует постепенное проведение пенсионной реформы, предусматривающее развитие накопительной системы пенсионного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"Программы по улучшению ситуации для социально незащищенных слоев будут представлены министром. Мы уже много сделали пошагово, много с точки зрения концепции пенсионного обеспечения, с точки зрения развития накопительной системы в Украине", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что пенсионная реформа уже концептуально прописана, и Министерство соцполитики работает над конкретными законодательными инициативами.

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"Для того, чтобы перейти к этому мягким способом, но очень понятным и приемлемым для общества", – отметил глава Кабмина.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран.

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Большинству украинцев хорошо известен только один вид пенсий – солидарные, когда деньги на выплату пенсий собирают "сейчас на сейчас" (с зарплат работающих граждан в Пенсионный фонд отчисляется единый социальный взнос, ЕСВ, и собранная сумма идет на выплату пенсий нынешним пенсионерам). Это считается первым уровнем. Однако на самом деле пенсионная система в Украине уже двухуровневая. Как уже писал сайт "Сегодня", еще в 2003 году был принят закон, который вводил в Украине добровольные пенсионные накопления (это третий уровень).Но большой популярности добровольно-накопительные пенсии за все это время не приобрели. По сути, они были просто разрешены, но государство практически ничего не делало для того, чтобы это явление стало массовым.

Неизвестно, будет ли в ходе новой пенсионной реформы что-нибудь сделано для развития добровольного пенсионного накопления, но в правительстве заявляют, что в ближайшее время планируют ввести в Украине еще один вид пенсионного обеспечения – обязательные накопительные пенсионные отчисления (считается вторым уровнем пенсионной системы).

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Что говорят о будущей пенсионной реформе в руководстве Минсоцполитики – смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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