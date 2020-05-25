Накопительные пенсии в Украине: Шмыгаль рассказал о грядущей реформе

Правительство разработало идею реформирования накопительного уровня пенсионной системы. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы отработали идею и концепцию такого реформирования. Для нас это неизбежность – создавать пенсионную систему с накопительными фондами. Демографическая ситуация в Украине выглядит как "ромб". Сегодня мало детей, относительно много населения производительного возраста, и есть пенсионеры. Через 15 лет часть людей производительного возраста станут пенсионерами, а и без того малое количество детей перейдет в производительный возраст, и мы получим пропорцию двое к одному", – сказал глава правительства.

Он отметил, что сейчас в Кабмин поступают просьбы снизить единый соцвзнос (ЕСВ), но если ничего не менять, то через 15 лет ЕСВ в Украине будет вдвое больше, чем сегодня, а это отпугнет бизнес.

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"Поэтому накопительная система – это единственный вариант для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса – сохранить адекватную нагрузку", – отметил Шмыгаль.

По его словам, реформа уже проработана, а Кабмин понимает все тонкости начала ее проведения.

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"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы ни для человека, и еще 2% берем по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн. Будет три варианта. Взять сразу, то есть при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай что хочешь. Второй вариант – рассрочка выплат на 5-10 лет. Третий вариант – это пожизненное содержание, там тоже будет определенная фиксированная сумма. Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может сформировать человек самостоятельно", – пояснил премьер.

Ранее Министерство социальной политики сделало очередной шаг для введения накопительных пенсий. Он в первую очередь касается тех, кто занят на тяжелых, вредных и особо вредных работах, во вторую очередь – всех остальных. Сайт "Сегодня" разобрался, насколько эта инициатива поможет молодым украинцам обеспечить себе достойную старость.

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