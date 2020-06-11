Шмыгаль рассказал, как Украина и МВФ будут работать по новой программе

Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает выполнение несложных структурных изменений. Об этом на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Эта программа предусматривает определенные структурные маячки, несложные, которые мы будем реализовывать", – сказал он.
Также Денис Шмыгаль анонсировал, что завтра будет опубликован меморандум о сотрудничестве Украины и МВФ по новой программе.
"Меморандум с МВФ предусматривает получение первого транша в 2,1 млрд долл. буквально в эти дни, то есть, сегодня-завтра мы должны его получить на казначейские счета", - добавил он.
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Также, по словам премьера, Украина в течение месяца получит кредитные средства Всемирного банка в размере 1 млрд евро.
"Основным маячком было подписание меморандума с МВФ, после этого практически все наши финансовые партнеры подтвердили свои намерения профинансировать Украину, Всемирный банк также. Это 1 млрд евро", – сказал он.
Напомним, в Нацбанке сообщили, что первый транш от МВФ поступит в Украину сегодня, 11 июня.
Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" Денис Шмыгаль рассказал, куда пойдут деньги МВФ.
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