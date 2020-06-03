Шмыгаль рассказал о преимуществе электронных трудовых книжек

В Украине вырастет уровень диджитализации, а права работников будут лучше защищены

В Украине, где готовятся провести новый этап пенсионной реформы, Кабмин предлагает Верховной Раде принять законопроект, который заменит бумажные трудовые книжки на электронные, что позволит назначать пенсии автоматически. Об этой инициативе сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Мы хотим предложить изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше ненужного документооборота. Также будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически. Это фактически прорыв", – сообщил Шмыгаль.

Проект закона позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда без заявления, а также упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине инициируют автоматическое назначение пенсии по возрасту и внедрение учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Напомним, при подготовке нового Трудового кодекса была предусмотрена возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку, которая, в частности, должна защитить от "манипуляций" работодателя и снизить бюрократические проявления.

Экс-министр социальной политики Юлия Соколовская в эфире телеканала "Украина 24" объяснила, как эта система будет работать, если парламент примет правительственный законопроект.

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