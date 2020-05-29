Шмыгаль рассказал о том, что прописано в программе сотрудничества с МВФ

Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина"заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

"Программа не требует от нас и там нет условий по осуществлению структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира", – отметил он.

Шмыгаль рассказал, что программа рассчитана на 18 месяцев, кредит на пять лет, сумма – 5 миллиардов долларов.

"Это кредит по программе stand-by с довольно упрощенными правилами, который даст нам возможность двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризиса, которые уже есть", – подчеркнул глава правительства.

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По словам Шмыгаля, первый транш в размере 1,9 миллиарда долларов ожидается уже 5-6 июня. Осенью планируется транш на 1,6 миллиарда долларов и в следующем году – 1,5 миллиарда долларов.

"Эта программа дает нам возможность двигаться вперед с нашими другими партнерами – Европейский Союз, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Общая сумма, которую мы берем, она на уровне 10 миллиардов долларов. Все эти вещи взаимосвязаны", – резюмировал он.

Напомним, общая сумма кредита МВФ оказалась меньше той, о которой говорилось раньше. Напомним, что МВФ предварительно согласовал выделение Украине нового кредита еще в начале декабря прошлого года. Тогда речь шла о 4 млрд SDR ("валюты" МВФ – специальных прав заимствования), или о 5,5 млрд долларов, которые Украина могла получить от Фонда в течение трех лет по программе расширенного финансирования (EFF). После начала пандемии и экономического кризиса, уже в апреле, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера программы до 8 млрд долларов "как минимум". Кроме того, предполагалось, что Украина сможет претендовать еще и на некоторую помощь МВФ для борьбы с COVID-19.

В итоге размер новой программы составил лишь 5 млрд долларов. Почему так произошло, и хватит ли Украине этих денег, чтобы пережить кризис, разбирался сайт "Сегодня".

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