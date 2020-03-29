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Шмыгаль рассказал украинцам, кому дадут деньги из Стабилизационного фонда

29 марта, 11:53

Игорь Тимофеев

Расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранят, говорит премьер

В связи с антикоронавирусными мероприятиями Кабинет министров провел предварительную работу над изменениями в Госбюджет, сообщает глава правительства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам премьера, это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена.

"Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование – сохранены, – подчеркнул он. – Расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей".

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Шмыгаль назвал четыре статьи расходов из Стафбонда:

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  • дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;
  • пособия пенсионерам;
  • выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу;
  • оказание финансовой помощи отечественному бизнесу.

Он добавил, что о деталях будет информировать после утверждения проекта изменений в бюджет Кабмином

Напомним, ранее Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам в связи с продлением карантина и введением режима чрезвычайной ситуации по всей стране.

Также сообщалось, что Денис Шмыгаль отреагировал на скандал с VIP-палатами для чиновников , заразившихся коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин стабилизация коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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