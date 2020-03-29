Шмыгаль рассказал украинцам, кому дадут деньги из Стабилизационного фонда

В связи с антикоронавирусными мероприятиями Кабинет министров провел предварительную работу над изменениями в Госбюджет, сообщает глава правительства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам премьера, это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена.
"Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование – сохранены, – подчеркнул он. – Расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей".
Шмыгаль назвал четыре статьи расходов из Стафбонда:
- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;
- пособия пенсионерам;
- выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу;
- оказание финансовой помощи отечественному бизнесу.
Он добавил, что о деталях будет информировать после утверждения проекта изменений в бюджет Кабмином
Напомним, ранее Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам в связи с продлением карантина и введением режима чрезвычайной ситуации по всей стране.
Также сообщалось, что Денис Шмыгаль отреагировал на скандал с VIP-палатами для чиновников , заразившихся коронавирусом.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк