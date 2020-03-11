Шмыгаль: Украина на пороге экономического кризиса

Новый экономический кризис Украина встретит в лучшем состоянии, чем в 2008 году. Такое мнение высказал премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после заседания правительства.

"Мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже в начале, финансово-экономического кризиса. Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу. У нас достаточно положительный диалог с Международным валютным фондом", – сказал он.

Глава правительства отметил, что 10 марта во время разговора с руководством МВФ была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества "без изменения условий, курса".

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"Из восьми параметров, которые мы должны были выполнить, у нас остается два параметра. Мы надеемся все выполнить в течение двух, максимум трех недель", – сказал он.

Премьер уверен, что Украина готова встретить финансовый кризис.

В тренде Доллар и евро бьют рекорды с лета: НБУ обновил курс

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что за неделю курс доллара в Украине повысился на всех сегментах валютного рынка на 1,5-3,9%. Так, официальный курс НБУ вырос с 24,94 до 25,31 грн, спрос/предложение на межбанке – с 24,81/24,84 до 25,57/25,59 грн, а средние курсы в банках – с 24,67/24,93 до 25,38/25,9 грн.

Курс доллара в Украине превысил психологическую отметку в 25 гривен и продолжит расти.

В марте 2020 года Украина активно рассчитывается по кредитам, однако за январь и февраль государственный долг вырос на 2,6%, или более чем на 4,6 млрд грн.

Напомним, финансовые аналитики уже говорят о долгосрочном тренде на ослабление гривни. Подробнее о том, что происходит с курсом доллара, читайте в материале "Пружина слишком долго была натянута: курс доллара может резко прыгнуть". А о том, каков курс гривни в "рыбьих хвостах", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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