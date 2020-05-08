Шмыгаль встретился с представителями итальянского бизнеса: о чем говорили

Киев заинтересован в углублении экономического сотрудничества с Римом и ожидает визита итальянского премьера Джузеппе Конте, которого ранее посетить Украину пригласил президент Владимир Зеленский. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на встрече с послом Италии в Киеве Давиде Ла Чечилия и делегацией представителей итальянских компаний, работающих в Украине.

"После того как завершится карантин мы ожидаем заседания Украино-итальянского совета по вопросам экономического сотрудничества и проведения общего бизнес форума в рамках визита в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте в этом году", – сказал Денис Шмыгаль.

Давиде Ла Чечилия, в свою очередь, отметил, что Украина представляет интерес к инвестициям.

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"Италия является одним из первых коммерческих партнеров Украины на мировом и европейском уровне, и мы поставили себе цель увеличить инвестиции и углубить экономическое сотрудничество", – сказал дипломат.

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Как сообщается, стороны договорились активизировать сотрудничество в различных сферах экономики, в частности, в развитии энергетики, агробизнеса и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Россия просит Италию снять санкции как плату за гумпомощь.

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